24 лютого 2024 року — друга річниця від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. На Рівненщині вибухи пролунали зранку наступної доби, 25 лютого. Суспільне пригадує, що відбувалося у Рівному та області напередодні та у день початку війни.

23 лютого 2022 року

Напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року о 14:10 в Рівненській ОДА проводять брифінг за участі влади та силовиків. Начальника РОДА Віталія Коваля призначають керівником місцевого оперативного штабу, у склад якого входять керівники силових структур, мер Рівного, голова облради.

На брифінгу повідомляють про те, що комендантську годину на Рівненщині та в інших регіонах поки не застосовуватимуть, втім, встановлять посилений контроль в'їздів та виїздів з територій міст і областей, обмежать рух транспортних засобів та заборонять проведення мітингів, страйків.

Начальник Регіонального управління Сил тероборони "Захід" Олександр Кяго звертається до жителів області із проханням долучатися до військових зборів, а командир бригади тероборони Рівненщини Олександр Цись повідомляє про початок підготовки до проведення навчальних зборів.

Про обмеження діяльності навчальних закладів не йдеться.

Тодішній керівник Нацполіції області Олексій Камишанський закликає громадян мати з собою документи, що посвідчують особу. Також попереджає про можливі перевірки транспорту.

Пізніше заступник голови ОДА Ігор Тимошенко повідомляє про те, що в разі зникнення мобільного зв'язку та інтернету, північну частину Рівненщини, що територіально наближена до Білорусі, будуть оповіщувати за допомогою стаціонарних телефонів та гучномовців.

На радіо перевіряють спосіб оповіщення. Тестування відбувається на шести радіостанціях області о 21:30.

24 лютого 2022 року

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні запроваджують воєнний стан.

6:57

Віталій Коваль у Telegram повідомляє про те, що навчання на Рівненщині призупиняють, а педагогів та керівників закладів закликає прибути до навчальних закладів.

У Рівному по місту та на автозаправках утворюються черги.

Черга на вулиці Млинівській до однієї із заправок у Рівному. Фото: Валентина Гордич / Суспільне Рівне

Черга на вулиці Млинівській до однієї із заправок у Рівному. Фото: Валентина Гордич / Суспільне Рівне

7:11

У Рівненській ОДА проводять терміновий брифінг, на якому звітують про функціонування інфраструктури в області.

Міський голова Рівного Олександр Третяк звертається до власників авто не виїжджати в місто без потреби, не створювати заторів та надавати перевагу в русі військовому транспорту та спецавтомобілям.

8:26

Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі повідомляє про те, що Рівненська ОДА стає військовою адміністрацією, райдержадміністрації — також.

Медзаклади області починають переводити в режим максимальної готовності, а заклади освіти готуються надати притулок та харчування для евакуйованих українців. Резервістів закликають терміново прибути в ряди тероборони.

Така черга 24 лютого о 9:00 утворилась на автостанції "Чайка" у Рівному. Фото: Дмитро Хитрий / Суспільне Рівне

З самого ранку комунальні служби Рівного ще працюють в штатному режимі, втім у багатоповерхівках відключають ліфти. Міський голова Рівного Третяк називає відключення плановим, щоб в разі перебоїв з електрикою не наражати людей на небезпеку.

Також у Рівному утворюються черги до банкоматів.

Фото: Валентина Гордич / Суспільне Рівне

Фото: Аліна Дубовська

Фото: Аліна Дубовська

Тролейбуси возять пасажирів безплатно, громадський транспорт курсує у звичному режимі.

Зранку 24 лютого десятки людей вишикуються біля приміщення територіального центру комплектування у Рівному, щоб записатися до війська. Люди стоять як у приміщенні, так і на вулиці. Частина з них прийшла після телефонного запрошення, частина – за власною ініціативою.

А вже 25 лютого біля приміщення терцентру — ажіотаж. Серед охочих записатися до війська — як чоловіки, так і жінки.

Черга біля терцентру комплектування у Рівному, 24 лютого 2022 року. Фото: Суспільне Рівне

Черга біля терцентру комплектування, 25 лютого 2022 року. Фото: Суспільне Рівне

11:36

Віталій Коваль у Telegram повідомляє про блокпости на дорогах області, зокрема — в прикордонних селах і на в’їздах/виїздах із міст області, а також між сусідніми із Рівненщиною областями – Житомирською, Хмельницькою, Волинською. Там чергують поліцейські та рятувальники.

Влада області зустрічається з духовенством та домовляється про те, щоб храми та інші культові споруди можна було використовувати для розміщення людей, а конфесії збирали та передавали допомогу для військових.

У Рівному та в області вводять комендантську годину з 22:00 до 06:00. Роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежують до 22:00.

По опівдні у Рівненській ОВА повідомляють про створення цілодобової гарячої лінії, за якою можна отримати інформацію, куди звертатися переселенцям, місця евакуації, порядок дій у випадку надзвичайних ситуацій, графіки роботи установ, організацій, адреси територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

У той самий час навколо Рівного облаштовують блокпости, а міський голова Рівного заявляє про те, що навчання у закладах міста припиняють щонайменше до кінця тижня.

Блокпост на виїзді з Рівного, 24 лютого 2022 року. Фото: Суспільне Рівне

На позачерговому засіданні виконкому приймають рішення виділити 22 мільйони з резервного фонду бюджету Рівненської міської тергромади на 2022 рік "на безповоротній основі кошти для забезпечення життєдіяльності територіальної громади, соціального захисту населення, організації територіальної оборони міста, створення матеріальних резервів".

Надвечір 24 лютого у Нацполіції області просять повідомляти про підозрілі позначки на дорогах.

Фото: Нацполіція області

"Знаки, зроблені фарбою різного кольору, можуть бути вказівниками для ворожих військ країни-агресора. Якщо ви помітили такі відмітки, просимо знищити їх або ж повідомляти про такі "знахідки" нам", — йдеться у повідомлення пресслужби Нацполіції області.

На трасі Київ — Чоп на Рівненщині увечері утворюються затори.

Фото: Ольга Татаренко / Суспільне Рівне

Близько опівночі соцмережами шириться інформація про можливе навмисне припинення електропостачання на території Рівненської області в 00 годин 25 лютого. "Рівнеобленерго" офіційно повідомляє, що ця інформація є фейком.

25 лютого близько 6 ранку лунають два вибухи в аеропорту "Рівне". Війська РФ двічі влучають у злітну смугу летовища. Це перший обстріл території регіону, тоді ніхто не загинув.

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