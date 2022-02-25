У Рівному – черги з охочих дати відсіч ворогу. Як можна долучитися

У Рівному – ажіотаж під терцентром комплектування та соціальної підтримки. Фото того, що відбувається біля колишнього військкомату, оприлюднило у Facebook ОК "Захід". Стати на оборону Рівненщини закликав і голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. 25 лютого на брифінгу він звернувся до чоловіків.

У Рівному охочі піти до війська та вступити в лави тероборони вишикувалися в чергу.

Фото: Facebook ОК "Захід"

Фото оприлюднило на своїй сторінці у Facebook Оперативне командування "Захід" із підписом:

"Небайдужі рівняни поповнюють лави Збройних Сил України. Вступайте до лав Збройних Сил України та Сил ТРО! Земля під ногами окупанта має горіти!".

Фото: Facebook ОК "Захід"

Фото: Facebook ОК "Захід"

Кореспондентка Суспільного зауважила, що в цій черзі стоять також жінки.

Фото: Суспільне Рівне

Голова обласної військової адміністрації 25 лютого на брифінгу закликав чоловіків прибути до найближчих за їхнім місцем проживання центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Сьогодні наш обов'язок стати на оборону рідного краю. Закликаю всіх чоловіків віком від 18 до 60 років у хорошому фізичному стані прибути до найближчих військкоматів для комплектування сил територіальної оборони та Збройних сил України", – сказав у своєму зверненні Віталій Коваль.

Адреси та контакти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині:

Рівненський ОТЦК СП, м. Рівне, вул. Грабник, 4, тел.: 0362-62-08-57, 068-108-14-96.

Рівненський ОМТЦК СП, адреса: м. Рівне, вул. Грабник, 2, тел.: 0362-62-08-73, 068-171-33-59.

Перший відділ Рівненського РТЦК СП, м. Березне, вул. Корецька, 48,, тел.: 03653-54-960.

Другий відділ Рівненського РТЦК СП, м. Костопіль, вул. Коперніка, 24, тел.: 03657-21-086, 097-032-19-55.

Третій відділ Рівненського РТЦК СП, смт Гоща, вул. Незалежності, 17, тел.: 03650-21-340, 068-775-53-50.

Четвертий відділ Рівненського РТЦК СП, м. Здолбунів, вул. Незалежності, 22, тел.: 03652-22-503, 097-817-43-63.

П’ятий відділ Рівненського РТЦК СП, м. Корець, вул. А. Гаврилюка, 26, тел.: 068-842-64-34.

Шостий відділ Рівненського РТЦК СП, м. Острог, вул. Луцька, 1, тел.: 03654-22-042.

Вараський РТЦК СП, м. Вараш, м-н Перемоги, 21-А, тел.: 03636-23-751.

Другий відділ Сарненського РТЦК СП, смт Рокитне, вул. Пролетарська, 1, тел.: (03635) 22-480.

Перший відділ Сарненського РТЦК СП, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 10, тел.: (03658) 20-186, 098 956 79 91.

Сарненський РТЦК СП, м. Сарни, вул. Військова, 20, тел.: (03655) – 34-070.

Другий відділ Дубенського РТЦК СП, м. Радивилів, вул. Почаївська, 28. Тел.: (03633) 41-148.

Перший відділ Дубенського РТЦК СП, м. Млинів, вул.С.Бандери, 23. Тел.: (03659) 64-165.

Дубенський РТЦК СП, м.Дубно, вул. Пекарська, 3. Тел.: (03656) 32-340.

Другий відділ Вараського РТЦК СП, м. Зарічне, вул. Партизанська, 3. Тел.: (03632) 30-349.

Перший відділ Вараського РТЦК СП, смт. Володимирець, вул. Грушевського, 60. Тел.: (03634) 23-367, 068-583-80-19.

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