Оповіщення на півночі та місця для переміщених осіб: до чого готова Рівненщина

На Рівненщині існує єдина база з місцями, де у разі потреби можна буде заселити внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив заступник голови ОДА Ігор Тимошенко. Також він розповів, як працюватиме система оповіщення у північній частині області, що територіально наближена до Білорусі.

Оповіщення на півночі

Ігор Тимошенко повідомив, що північні території Рівненщини будуть оповіщені про небезпеку з допомогою стаціонарних телефонів, якщо там перерветься мобільний зв'язок чи перестане працювати інтернет. Стаціонарні телефони підключені до системи оповіщення.

"Ми організовуємо надійний захист в координації з усіма службами, пропрацювали всі сценарії. Оповіщення здійснюється з допомогою Служби порятунку. Для цього є гучномовці, які попереджатимуть про будь-яку ситуацію, яка потребуватиме дій для цивільного населення", – сказав Ігор Тимошенко.

За його словами, останні великі навчання на Рівненському Поліссі проводили у грудні 2021 року із залученням прикордонників, Нацполіції, Служби порятунку та СБУ. Відпрацьовували військові сценарії, в тому числі й гібридної атаки – на той час умовних мігрантів із суміжних територій. На сьогодні прикордонні ділянки патрулюють у посиленому режимі, повідомив заступник.

Куди можуть селити внутрішньо переміщених осіб

З 2014 року існує єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб, – повідомив Ігор Тимошенко. За його інформацією, поки суттєвих змін стосовно переселенців не зафіксували.

"Якщо говорити про аналіз наявного фонду приміщень для розташування внутрішньо переміщених осіб, то такий перелік є і ще з початку 2022 року він був оновлений та пропрацьований разом з нашими територіальними громадами. В нього включені об’єкти соціально-культурного призначення, готелі, гуртожитки, будівлі підприємств, установ, організацій і окремі об’єкти нерухомості приватних господарств", – пояснив заступник голови ОДА.

І уточнив: в облдержадміністрації не ведуть обліку купівлі нерухомості, проте опираються на ту інформацію, яка наявна. Згідно з нею, сплеску придбання житла на Рівненщині поки не спостерігають.

Також Ігор Тимошенко повідомив, що наразі в Рівненській області проживають 2 047 внутрішньо переміщених осіб. Для них передбачені певні соціальні пільги, які надає їм держава.

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