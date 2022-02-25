Росії рано чи пізно доведеться говорити з нами – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії все одно доведеться говорити з Україною, аби зупинити бойові дії.
Про це він повідомив на брифінгу.
"Росії все одно доведеться рано чи пізно – говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", – сказав президент.
Окрім цього Зеленський звернувся до росіян, які 24 лютого вийшли на акції протесту проти вторгнення Росії до України.
"Усім мешканцям Російської Федерації, які виходять на протест. Хочу сказати – ми вас бачимо. Це значить, що ви нас почули, ви починаєте нам вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", – додав Зеленський.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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