Росії рано чи пізно доведеться говорити з нами – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії все одно доведеться говорити з Україною, аби зупинити бойові дії.

Про це він повідомив на брифінгу.

"Росії все одно доведеться рано чи пізно – говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", – сказав президент.

Окрім цього Зеленський звернувся до росіян, які 24 лютого вийшли на акції протесту проти вторгнення Росії до України.

"Усім мешканцям Російської Федерації, які виходять на протест. Хочу сказати – ми вас бачимо. Це значить, що ви нас почули, ви починаєте нам вірити. Боріться за нас, боріться проти війни", – додав Зеленський.

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