У пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" на Волині – черги

Від 24 лютого на українсько-польському кордоні – черги з легкових автівок, які хочуть покинути територію України у напрямку Польщі, — розповіла Суспільному речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, на кордоні ситуація контрольована.

За добу українсько-польський кордон на контрольному пункті "Устилуг" перетнули 2 500 громадян України, через пункт пропуску "Ягодин" до Польщі виїхали 5 000 людей.

Згідно з указом президента України, кордон не мають права перетинати чоловіки віком від 18 до 60 років. Територію України, зі слів Маргарити Вершиніною залишають лише жінки та неповнолітні діти.

Зі слів речниці "Волинської митниці" Валентини Черниш, станом на 11:00 25 лютого у черзі до пункту пропуску "Устилуг" перебували 600 легкових автівок, на "Ягодин" - більше тисячі.

За зміну з 21:00 та до 9:00 ранку волинські митники оформили на виїзд з України 600 машин.

З її слів, Польща спростила в'їзд для українців. Зокрема, пропускають новонароджених дітей без біометричних паспортів та тих громадян України, в яких закінчився термін дії паспорта у лютому.

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