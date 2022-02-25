Львів'яни можуть переглянути онлайн-уроки з домедичної допомоги при невідкладних станах. Про це повідомили у Telegram-каналі "Львів. Оперативно". Уроки проводять на базі Львівського медичного університету.

Мешканців будуть навчати як проводити штучну вентиляцію легень, що робити при зупинці кровообігу та дихання, при масових ураженнях, як зупиняти кровотечі, допомагати при переломах кісток та інших травмах.

Детальний графік занять можна переглянути тут. Навчання триватимуть від 25 лютого до 1 березня.

Що відомо

У разі, якщо з певних причин не працюватиме лінія "103", львів'яни та мешканці області зможуть викликати бригаду екстреної допомоги за резервними номерами.

293-29-12; 293-29-14; 293-29-05; 293-29-19; 293-29-16; 293-29-25 .

. У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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