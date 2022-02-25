Російські війська захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються до центру Києва

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, перевдяглись у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", – написала вона.

На сторінках Операції об'єднаних сил повідомляється, що російські військові використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.

"Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

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