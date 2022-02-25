Російські війська захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються до центру Києва

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, перевдяглись у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Вони обов‘язково будуть знешкоджені", – написала вона.
На сторінках Операції об'єднаних сил повідомляється, що російські військові використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.
"Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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