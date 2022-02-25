Усі комунальні служби у Львові працюють у штатному режимі

25 лютого о 06:53 у Львові повідомили про повітряну тривогу, а мешканців попросили йти в укриття. Через годину прозвучала сирена "Відбій повітряної тривоги".

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, ніч у Львові минула спокійно, а усі комунальні служби міста працюють у штатному режимі.

"Жодних перебоїв з постачанням електроенергії не було, газ та вода подається мешканцям безперервно. Уночі (25 лютого, – ред.) "Львівводоканал" ліквідовував аварійні витоки. Також в штатному режимі працювала аварійна служба міста", – пише Андрій Садовий.

За його словами, наразі у місті планують випускати на маршрути увесь електротранспорт – це 128 трамваїв та тролейбусів. Також курсуватимуть 135 автобусів АТП-1 та 88 – автобусів приватних перевізників.

Що відомо

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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