Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій та тиску на Росію.
Про це він повідомив у Twitter.
"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", – написав він.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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