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"Потребуємо антивоєнної коаліції". Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки
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"Потребуємо антивоєнної коаліції". Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки

Анна Погребна
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"Потребуємо антивоєнної коаліції". Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки Наталія Загуменна, Суспільне

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій та тиску на Росію.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", – написав він.

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