Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій та тиску на Росію.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції", – написав він.

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