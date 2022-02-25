МЗС Туреччини відповіло Україні щодо закриття протоки Босфор та Дарданелли

Міністерство закордонних справ Туреччини відповіло на запит України щодо закриття протоки Босфор та Дарданелли.

Про це повідомляє агенство "Anadolu".

У відповіді йдеться про те, що Туреччина може закрити протоки для проходу військових кораблів, але у Росії залишиться право повернути флот на базу.

24 лютого посол України в Туреччині Василь Боднар звернулася до Туреччини із проханням закрити протоки Чанаккале (Дарданелли) та Стамбул (Босфор) для російських кораблів. Окрім цього він повідомив, що Київ офіційно звернувся до Анкари з проханням закрити повітряний простір та протоки Туреччини для Росії.

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