"Спостерігався ажіотаж у продуктових магазинах" — міський голова Харкова

Міський голова звертатиметься до підприємців та хлібопекарів, щоб уникнути дефіциту продуктів харчування.

Про це Ігор Терехов розповів 24 лютого в ефірі телеканалу "1+1".

"Деякі магазини та аптеки закрилися. Так, були черги, люди купували продукти, бо є тривога, і вони роблять покупки про запас. У місті є певний запас продуктів. Тому, дай Боже, нормально переживемо цю ніч, і з завтрашнього ранку я звертатимуся до наших підприємців, до хлібопекарів. Робитимемо все, що необхідно", — сказав Терехов.

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