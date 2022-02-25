"Спостерігався ажіотаж у продуктових магазинах" — міський голова Харкова

Міський голова звертатиметься до підприємців та хлібопекарів, щоб уникнути дефіциту продуктів харчування.
Про це Ігор Терехов розповів 24 лютого в ефірі телеканалу "1+1".
"Деякі магазини та аптеки закрилися. Так, були черги, люди купували продукти, бо є тривога, і вони роблять покупки про запас. У місті є певний запас продуктів. Тому, дай Боже, нормально переживемо цю ніч, і з завтрашнього ранку я звертатимуся до наших підприємців, до хлібопекарів. Робитимемо все, що необхідно", — сказав Терехов.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що українські військові не поступилися позиціями ані на метр.