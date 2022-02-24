Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що нині тривають бої за Дергачівським напрямком, Сумським, Вовчанським та Куп'янським.
Українські військові не поступилися позиціями ані на метр, ворог несе втрати, розповів Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада".
"Наші військові захопили полонених, зараз триває їхній допит", — сказав голова ОДА.
Також він зазначив, що світло, вода, тепло у місті є: "Кожен будинок забезпечений. Жодної адміністративної будівлі, житлового будинку ворогом не захоплено".
За його інформацією, серед цивільного населення на Харківщині є втрати: "Є постраждалі, які сотнями доставлені до лікарень, так само є загиблі серед цивільних, цифри уточнюються. Наразі це 23 людини".
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