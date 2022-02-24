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"Військові не поступилися своїми позиціями" — Олег Синєгубов про ситуацію в Харківській області
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"Військові не поступилися своїми позиціями" — Олег Синєгубов про ситуацію в Харківській області

Ганна Цьомик
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"Військові не поступилися своїми позиціями" — Олег Синєгубов про ситуацію в Харківській області Суспільне Харків

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що нині тривають бої за Дергачівським напрямком, Сумським, Вовчанським та Куп'янським.

Українські військові не поступилися позиціями ані на метр, ворог несе втрати, розповів Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада".

"Наші військові захопили полонених, зараз триває їхній допит", — сказав голова ОДА.

Також він зазначив, що світло, вода, тепло у місті є: "Кожен будинок забезпечений. Жодної адміністративної будівлі, житлового будинку ворогом не захоплено".

За його інформацією, серед цивільного населення на Харківщині є втрати: "Є постраждалі, які сотнями доставлені до лікарень, так само є загиблі серед цивільних, цифри уточнюються. Наразі це 23 людини".

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