Чернівецька міськрада оприлюднила список тимчасових укриттів

Чернівецька міськрада оприлюднила перелік приміщень, для тимчасового укриття. Більшість з них розташовані у центрі міста.

Про це повідомляють на сторінці Facebook міськради.

У дописі йдеться, що до приміщень потрібно йти у критичній ситуації. Також оприлюднили контактний номер: 063 827 55 06.

Чернівецька міська рада Список тимчасових укриттів.

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