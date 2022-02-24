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На Дніпропетровщині відновлюють лінії електропередач в районі військової частини Марганця
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На Дніпропетровщині відновлюють лінії електропередач в районі військової частини Марганця

Юлія Підгола
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На Дніпропетровщині відновлюють лінії електропередач в районі військової частини Марганця

На Дніпропетровщині рятувальники й електрики відновлюють лінії електропередач в районі військової частини Марганця. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці ДСНС України станом на 20.00.

"Піротехнічний розрахунок ДСНС залучений для надання допомоги аварійним бригадам ДТЕК Дніпровські електромережі на пошкоджені лінії електропередач в районні території військової частини Марганця", - мовиться в повідомленні.

У службі також зазначили, що влада й підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російськими військами, надають допомогу населенню та органам влади в організації евакуації.

Разом з тим у компанії ДТЕК Дніпровські електромережі заявили, що не планують жодних відключень електроенергії.

Що відомо

  • Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
  • 24 лютого о 5 години ранку російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл по семи військових частинах Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Вони знищили та пошкодили військові склади з боєприпасами, техніку, казарми, господарські приміщення.

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