На Дніпропетровщині рятувальники й електрики відновлюють лінії електропередач в районі військової частини Марганця. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці ДСНС України станом на 20.00.
"Піротехнічний розрахунок ДСНС залучений для надання допомоги аварійним бригадам ДТЕК Дніпровські електромережі на пошкоджені лінії електропередач в районні території військової частини Марганця", - мовиться в повідомленні.
У службі також зазначили, що влада й підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російськими військами, надають допомогу населенню та органам влади в організації евакуації.
Разом з тим у компанії ДТЕК Дніпровські електромережі заявили, що не планують жодних відключень електроенергії.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- 24 лютого о 5 години ранку російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл по семи військових частинах Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Вони знищили та пошкодили військові склади з боєприпасами, техніку, казарми, господарські приміщення.
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