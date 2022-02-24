На Дніпропетровщині рятувальники й електрики відновлюють лінії електропередач в районі військової частини Марганця. Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці ДСНС України станом на 20.00.

"Піротехнічний розрахунок ДСНС залучений для надання допомоги аварійним бригадам ДТЕК Дніпровські електромережі на пошкоджені лінії електропередач в районні території військової частини Марганця", - мовиться в повідомленні.

У службі також зазначили, що влада й підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російськими військами, надають допомогу населенню та органам влади в організації евакуації.

Разом з тим у компанії ДТЕК Дніпровські електромережі заявили, що не планують жодних відключень електроенергії.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.

24 лютого о 5 години ранку російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл по семи військових частинах Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Вони знищили та пошкодили військові склади з боєприпасами, техніку, казарми, господарські приміщення.

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