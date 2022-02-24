Документи у "Дії" будуть поки недоступними

Служба безпека України відключила усі держреєстри задля безпеки українців, у зв'язку з чим цифрові документи в додатку "Дія" буду поки недоступними.

Про це повідомляється у додатку "Дія".

"Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців. Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку Дія будуть недоступними", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.

"Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну", — закликали українців.

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