За даними журналістів проєкту розслідувань Bellingcat, з Пскова у напрямку Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

Про це у Twitter повідомив виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв, передає Укрінформ

"Джерела в українській владі повідомляють, що 18 літаків Іл-76 залишили Псков та летять до Києва, прибудуть приблизно за годину", — написав Грозєв.

Він вважає, що єдиною правдоподібною метою цієї операції було б "захопити та підпорядкувати собі Київ (і встановити маріонетковий уряд) вже сьогодні, поки світ спостерігає та майже нічого не робить".

Крім того, виконавчий директор Bellingcat поінформував, що Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр блокують рішення щодо відключення Росії від мережі SWIFT.

"Я очікував Італії, Угорщини та Кіпру. Але Німеччина? Соромно", — обурився Грозєв.

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