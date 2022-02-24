В Україні на базі ОДА створюють військові адміністрації

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій.
Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій", - заявив Подоляк.
Він додав, що український опір проти окупантів буде наростати, а необхідні логістичні рішення будуть ухвалені.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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