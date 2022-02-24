В Україні на базі ОДА створюють військові адміністрації

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій", - заявив Подоляк.

Він додав, що український опір проти окупантів буде наростати, а необхідні логістичні рішення будуть ухвалені.

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