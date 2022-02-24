Ситуація у Києві повністю контролюється — Нацгвардія

У Національній гвардії України запевняють, що ситуація в Києві повністю контролюється. НГУ та поліція в посиленому режимі охороняють порядок.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

"Ситуація в столиці повністю контролюється. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов'язків, адже все, що ми робимо, необхідно для забезпечення безпеки в місті", — йдеться в повідомленні.

У НГУ також повідомили, що спільно з поліцією посилено несуть службу, а з населенням проводять роз'яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки в екстремальних ситуаціях.

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