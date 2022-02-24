Литва запроваджує НС через напад Росії на Україну

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє литовське видання "LRT новости".

"Сьогодні я також підписав декрет про введення надзвичайного стану, який затвердить на своїй позачерговій сесії Сейм Литовської Республіки. Ми оцінили обставини, що склалися, і змушені вжити правові заходи для забезпечення своєї зовнішньої безпеки", – заявив він.

Лідер Литви також поінформував, що Держрада з оборони також ухвалила рішення звернутися до НАТО щодо активації четвертої статті Північноатлантичного договору. Ця передбачає скликання Північноатлантичної Ради для консультацій, якщо одна з країн блоку вважає, що існує загроза її безпеці.

Що відомо

Читайте також

Військове вторгнення Росії. Останні новини

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу