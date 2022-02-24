На Львівщині правоохоронці працюють у посиленому режимі. За день, 24 лютого, поліцейські та працівники СБУ перевірили понад 1000 повідомлень від мешканців про підозрілих людей, які можуть бути причетними до диверсійних організацій. Жодне не підтвердилось. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного управління у Львівській області Олександр Шляховський.

"Ми реагуємо на усі звернення мешканців, а їх є безліч: від елементарного кулька на вулиці до підозрілих осіб. Кількість звернень щохвилинно збільшується, їх дуже багато, за 1000, але за результатами перевірки дотичності до диверсійних організацій ці люди не мають. Хостели, готелі ми все перевіряємо, крім того правоохоронці, які є на дорогах, теж виконують свої функції", — каже Олександр Шляховський.

До патрулювання області також долучились колишні працівники правоохоронних органів та добровольці:

"Ми сьогодні провели зустрічі із ветеранами органів внутрішніх справ, пенсіонерами і особами, які були звільнені в різний період служби. Вони теж долучилися до нас. Крім того співпрацюємо з громадськими організаціями та формуваннями по всій території області",

За словами голови Всеукраїнської громадської організації "Об’єднання добровольців" Олени Живко, долучитися до патрулювання вулиць може кожен охочий.

"Є повна координація між добровольцями, громадськими організаціями. Сьогодні ми спільно з офіційними структурами, СБУ патрулюємо, захищаємо стратегічні об'єкти. Усі, хто хочуть вже і негайно долучитися до патрулювання, зголошуйтеся", — каже Олена Живко.

Олександр Шляховський каже, наразі триває посилене патрулювання Львівського аеропорту та інших стратегічних об'єктів.

Що відомо

У Львівській області готуються приймати біженців. Для цього облаштовують приміщення гуртожитків та шкіл.

Школи Львова перевели на дистанційне навчання, садочки працюють в черговому режимі. У місті черги за пальним, ліками та поблизу банкоматів.

Представники місцевої влади закликали мешканців за можливості залишатись вдома та перевірити найближче укриття. Особливо пильними радять бути тим, хто проживає поблизу військових об'єктів. Про ситуацію на Львівщині представники місцевої влади повідомили у екстреному зверненні під час брифінгу.

На Львівщині атакували три об’єкти. Це військові частини у Бродах, Новому Калиневі і Кам’янка Бузькій. Про це Суспільному повідомив керівник обласного департаменту комунікацій та внутрішньої політики Дмитро Посипанко.

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