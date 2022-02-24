Президент Володимир Зеленський закликав росіян виходити на акції протесту у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Зеленський зазначив, що багато росіян шоковані наступальними діями Росії.
"Дехто з росіян уже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому прохання (далі — російською). Если вы нас слышыте, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Ми, українці, знаходимося на своїй землі. Ви — росіяни, зараз ваші військові розпочали війну в нашій державі”, — закликав Зеленський.
Він додав, що хотів би, щоб росіяни висловилися проти війни з Україною на Червоній Площі або на вулицях Москви, Петербургу та інших містах, а не тільки в Інстаграмі.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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