Президент Володимир Зеленський закликав росіян виходити на акції протесту у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що багато росіян шоковані наступальними діями Росії.

"Дехто з росіян уже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Російської Федерації це навряд чи побачить. Тому прохання (далі — російською). Если вы нас слышыте, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Ми, українці, знаходимося на своїй землі. Ви — росіяни, зараз ваші військові розпочали війну в нашій державі”, — закликав Зеленський.

Він додав, що хотів би, щоб росіяни висловилися проти війни з Україною на Червоній Площі або на вулицях Москви, Петербургу та інших містах, а не тільки в Інстаграмі.

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