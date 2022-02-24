У комісаріатах Івано-Франківська утворилися черги з охочих вступити до лав територіальної оборони. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Зі слів командира взводу 78 батальйону, зараз батальйон сформований на приблизно 70%.
"Охочих — дуже багато. Всі, хто має бажання приєднатися, повинні звернутися в комісаріат і їм все чітко пояснять. Зі собою треба мати військовий квиток та паспорт", — розповів командир взводу.
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Франківець Ігор прийшов записатися до лав тероборони. Чоловік розповідає, раніше не служив, проте навички стріляти має.
"Ситуація в країні така, що вимагає обороняти свій будинок, свою землю. Я вже давно мав цю думку, просто "не доходили руки" — то робота, то ще якісь обставини, а записатися планував давно", — розповідає Ігор.
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