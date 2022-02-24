На в'їздах на територію Івано-Франківщини та обласного центру встановлять блокпости. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич.

"Я закликаю зберігати самоконтроль та не сіяти паніку. Поряд з військовим наступом це — ворог в тилу, який працює на користь агресора. Відповідно до заходів воєнного стану будуть діяти різні обмеження. Просимо сприймати їх з належністю та розумінням. Не піддавайтеся на різні інформаційні вкиди — фейки, які вже є. Немає на території області жодного розвідувально-бойових груп противника", — сказав Олександр Сич.

Голова облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що ситуація в області — контрольована.

"Ми зібрали регіональний оперативний штаб, зранку провели засідання. Військові виконують свої обов'язки. Населення має зберігати спокій та не піддаватися на фейки. Я рекомендую населенню утриматися від поїздок в зонах аеропортів. На вулицях міста та області посилено працює поліція. Вони перевірятимуть документи. Це — звичайні заходи, але ми повинні допомагати нашим правоохоронцям", — каже Світлана Онищук.

Обласний військовий комісар Володимир Ярмощук закликав всіх військовозобов'язаних, які є в оперативному резерві, прибути в центри комплектування для отримання подальших вказівок.

"Ці військовозобов'язані, які не мають умов приписів, є тимчасово непридатними або непридатними, але хочуть тримати зброю в руках, звертайтеся в територіальні центри комплектування та територіальні батальйони оборони. Зброї вистачить всім", — сказав Володимир Ярмощук.

Також на брифінгу нагадали, щоб люди не фотографували та знімали на відео будь-яке переміщення техніки.

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