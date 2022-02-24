Внаслідок ракетних обстрілів території аеродрому в селі Корнич Коломийського району, що на Івано-Франківщині, двох людей з пораненнями госпіталізували у Коломийську центральну районну лікарню. Про це Суспільному розповів генеральний директор медзакладу Андрій Кошкін.

"Ушпиталили двох людей з пораненнями. Вони постраждали під час ранкових диверсій у Коломиї. Є осколкові поранення. Їхній стан — середньої важкості", — сказав Кошкін.

Що відомо

Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. На Facebook-сторінці МВС України повідомили, що ворог знищує ракетними комплексами аеропорт Івано-Франківська та склади ПММ.

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