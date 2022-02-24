Майже 80 іванофранківців здали кров станом на 14:00 в Прикарпатському обласному центрі служби крові. Про це у коментарі Суспільному повідомив генеральний директор медзакладу Ігор Дожджанюк.

З його слів, щоб стати донором крові, потрібно мати із собою паспорт. Медустанова працюватиме доти, доки люди приходитимуть здавати кров.

Ігор Дожджанюк каже, що найчастіше донорами крові стають люди, які побачили оголошення у соціальних мережах.

"У нас запас має завжди поповнюватися. Однак запас, який ми зараз робимо, не належить до нашої планової роботи. Це — не план, це — робота для особливого періоду. Ми будемо працювати у такому режимі. Поки люди йдуть здавати кров, то наша служба буде працювати", — сказав Ігор Дожджанюк.

За словами працівниці Прикарпатського обласного центру служби крові Ольги П'ятко, в медзакладі здали кров 170 людей. Ще 145 людей — зареєструвалися, щоб стати донорами.

"Потрібно щось робити. Не можу просто так сидіти, і вважаю, що найменше, що зараз я можу зробити, — здати кров. І в мене група крові така, що підходить практично усім", — розповіла франківка Світлана Бойко.

Що відомо

24 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом здавати донорську кров для переливання пораненим українським військовим.

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