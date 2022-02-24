Вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з жителями Івано-Франківська та дізналася, які в них настрої. Франківці не панікують та вірять в ЗСУ.
"Я дуже вірю в наше військо, дуже вірю в тих хлопців. Якщо вони у 2014 не мали нічого і не пустили, зупинили. То, я думаю, що тепер, з таким озброєнням, з такою мобілізацією вони спинять ту навалу російську. Сподіваюся, що все в нас буде добре. Побажаю хлопцям триматися. Ми не пустимо, не віддамо. Син сьогодні сказав: "Це — моя земля". Триматися, зберігати спокій, ну і будемо воювати, а що робити", — каже франківка Ангеліна.
"Хлопці (військові — ред.) свою роботу роблять. Я думаю, все буде добре. Головне — не панікувати, бо паніка — ще більший ворог, ніж той зі Сходу", — каже франківець Андрій.
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"Пораджу максимально зберігати спокій та молитися за Україну", — радить студентка Наталія.
"Старатися максимально зберегти спокій, оскільки зараз є дуже багато неправдивої інформації у соцмережах. Важливо відділити неправдиву інформацію він правдивої, бо можна багато всього придумати", — каже студентка Марія.
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