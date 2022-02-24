Прикарпатці збирають гроші на квадроцикли для 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

"10 гірсько-штурмова бригада у цей момент боронить Україну від російської агресії. Їм потрібно багато допомоги, але передусім необхідні квадроцикли, щоб максимально швидко наблизитися до бронетехніки противника та знищити її", — йдеться у дописі.

З його слів, вживаний квадроцикл у середньому вартує від 100 до 300 тис. грн.

"Я дуже вірю в наше військо". Що думають франківці про війну, яку розпочала Росія.

"Закликаю кожного мешканця України, який зараз має можливість, допомогти нашим воїнам", — написав Богдан Станіславський.

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Він також вказав контакт Олександра Тарасюка, який відповідає за збір грошей. Йому можна телефонувати за номером 095 001 51 91 і надсилати допомогу на картку ПриватБанку: 5168 7427 2171 2531.

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