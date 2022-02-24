Поліцейські закликають жителів Івано-Франківщини повідомляти на лінію "102" про підозрілі предмети та підозрілих людей на вулицях, зокрема, з червоними елементами на одязі. Через бойову тривогу прикарпатські поліцейські посилили охорону правопорядку та працюють у цілодобовому режимі.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції в області.
Щоб забезпечити спокій і правопорядок, наряди поліції несуть службу на вулицях населених пунктів Івано-Франківщини. Вони закликають прикарпатців зберігати спокій і отримувати інформацію з офіційних джерел.
"У разі виявлення підозрілих людей, подій і невідомих предметів просимо негайно телефонувати на лінію "102", — йдеться у повідомленні.
Також Нацполіція закликає цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.
Ветерани органів внутрішніх справ, які хочуть захищати Україну, можуть отримати зброю, йдеться у дописі.
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