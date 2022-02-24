У Дніпрі, у приміщенні громадської організації «Просвіта», організовують мобілізаційний і волонтерський центр для допомоги добровольцям 114-ої резервної сотні ДУК «Правий сектор». Інформацію про це Суспільному підтвердила волонтерка Анастасія Теплякова.

За її словами, у пункті зупинятимуться бійці-добровольці, які вирушатимуть боронити кордони України.

«Там мають бути постійно продукти харчування тривалого зберігання, які не псуються, оскільки холодильників там нема. Пластиковий посуд теж не завадить, серветки, вода. Про всяк випадок потрібні кілька спальників, кілька карематів тощо», – розповіла Анастасія Теплякова.

Пункт працюватиме і як мобілізаційний, сказала вона. До нього можна буде прийти й записатися в лави добровольців.

«Просвіта» розташовується за адресою: Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 17а.

Що відомо

У Дніпрі створюють координаційний центр допомоги для підтримки армії та евакуйованих жителів. Гуманітарну допомогу збирають біля Дніпропетровської облдержадміністрації, у приміщенні "Медіапростору" (Парк ракет). Також до цього приміщення запрошують самотніх людей, які бояться залишатися вдома.

У Дніпропетровській області організували додатковий збір крові, обласна станція переливання подовжила прийом донорів на дві години. 24 і 25 лютого забір крові здійснюватимуть з 8.00 до 15.00 замість 13.00.

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