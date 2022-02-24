Банківська система буде працювати — кредитний ліміт обмежать — Подоляк

Банківська система України буде працювати, однак клієнтам можуть обмежити кредитні ліміти. Водночас Національний банк повністю контролює усі процеси, що можуть спричинити дисбаланс у роботі, тому заборонив видачу валюти у готівці.
Як передає кореспондент Суспільного, про це повідомив радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк.
"Банківська система буде працювати, як має, але будуть вводитися ліміти, щоб вона не рухнула, бо панічні настрої можуть спричинити дисбаланси в роботі банківської системи, але у НБУ під контролем повністю усе", – ідеться у повідомленні.
"Що стосується забезпечення продуктами харчування, в магазинах абсолютно є все сьогодні, що потрібно Києву чи будь-якому іншому великому чи малому місту України", – зауважив він.
"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта на 100 тисяч грн на день, це без зарплати та соцвиплат", — заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Також Нацбанк заборонив видавання готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів та планів уряду.
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