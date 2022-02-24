З 14:00 24 лютого тролейбуси у Луцьку їздитимуть безплатно. Про це повідомив у своєму зверненні Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Тролейбуси в обласному центрі будуть здійснювати перевезення щонайменше сьогодні з 14:00 та завтра безплатно для усіх категорій громадян.
З його слів, інформації щодо можливості вторгнення військ з території Білорусі на Волинь, станом на 13:00 немає. Ситуація контрольована.
"Звертаюсь з переконливим проханням до власників торгівельних мереж, аптек, автозаправних станцій не допустити спекулятивного підняття цін. Також звертаюсь до служб таксі та громадян, що працюють водіями таксі не підіймати вартість перевезення", — сказав Луцький міський голова.
Що відомо
- 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.
- У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
- 24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.
- У зв'язку із введенням воєнного стану на території України у Луцьку вирішили зменшити кількість громадського транспорту.