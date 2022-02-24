З 14:00 24 лютого тролейбуси у Луцьку їздитимуть безплатно. Про це повідомив у своєму зверненні Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Тролейбуси в обласному центрі будуть здійснювати перевезення щонайменше сьогодні з 14:00 та завтра безплатно для усіх категорій громадян.

З його слів, інформації щодо можливості вторгнення військ з території Білорусі на Волинь, станом на 13:00 немає. Ситуація контрольована.

"Звертаюсь з переконливим проханням до власників торгівельних мереж, аптек, автозаправних станцій не допустити спекулятивного підняття цін. Також звертаюсь до служб таксі та громадян, що працюють водіями таксі не підіймати вартість перевезення", — сказав Луцький міський голова.

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