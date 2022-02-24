У Броварах 6 загиблих, 12 поранених — мер міста

У Броварах на Київщині внаслідок російських обстрілів загинули шестеро людей, ще 12 поранені. Про це Суспільному повідомив мер Броварів.

“Розпочалося все з 5-ї ранку, були обстріляні дві військові частини, які розташовані в Броварах. Зараз, за моєю інформацією, 6 загинули, 12 поранені, перебувають в лікарнях”, — сказав мер журналістам Суспільного.

Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, вдень 24 лютого місто Бровари Київської області було знову атаковано силами РФ.

“Зафіксовані два удари ракетами, попередньо — "Калібр". Місця ударів з'ясовуються”, — йдеться у повідомленні Центру.

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