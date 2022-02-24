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Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають
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Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають

Катерина Петруньо
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Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають Ілюстративне фото/УНІАН

Усі заклади вищої та середньої освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Про це Суспільному 24 лютого повідомила директорка департаменту освіти облдержадміністрації Мар’яна Марусинець.

Садочки рекомендують закрити. Доки це буде тривати, каже Марусинець, — невідомо.

"Усі заклади освіти переводимо на онлайн навчання. Садочки рекомендуємо закривати усі, а голови територіальних громад на місцях вирішать, яка ситуація буде по дошкільних навчальних закладах", — додала Марусинець.

Ужгородський міський голова Богдан Андріїв повідомив на брифінгу в Закарпатській ОДА: відмінені будь-які заходи. Медичні заклади працюють в штатному режимі.

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