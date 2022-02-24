Переселенців готові розмістити у п'ятьох гуртожитках Ужгородського університету

Через повномасштабний напад Росії на Україну частину переселенців з інших областей готові розмістити у п'ятьох гуртожитках Ужгородського національного університету. Про це повідомляють на сайті Медіацентру УжНУ.
"У зв’язку з розпочатими бойовими діями очікуємо велику кількість людей-переселенців з інших областей України, яких будемо розміщувати в гуртожитках. У нас не вистачає ліжок. Тому прошу: хто має вдома зайве ліжко й може підвезти до будь-якого з гуртожитків студмістечка, буду вдячний, – розповів директор студмістечка університету Василь Кепич.
Гуртожики вишу знаходяться в Ужгороді за такими адресами: вул. Митна, 27, Студентська набережна, 2, 4, вул. Університетська, 12, 12-А.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти близько 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
- Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.