Де у Миколаєві розташованні укриття

Захисні споруди — це укриття, котрі розташовані на підприємствах, у житлових будинках, організаціях та установах.
За даними наведеними на сайті Миколаївської міської ради на території міста Миколаєва розташовано 79 сховищ цивільного захисту за наступними адресами:
Фото: Миколаївської міської ради
Фото: Миколаївської міської ради
Фото: Миколаївської міської ради
На сайті Миколаївської міської ради можна знайти пам'ятку населенню, де вказано, як діяти під час надзвичайних ситуацій або війни.
Що відомо
- Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.
- За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.
- Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.