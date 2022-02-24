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Де у Миколаєві розташованні укриття
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Де у Миколаєві розташованні укриття

Ігор Горбатенко
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Де у Миколаєві розташованні укриття Фото: Суспільне Миколаїв

Захисні споруди — це укриття, котрі розташовані на підприємствах, у житлових будинках, організаціях та установах.

За даними наведеними на сайті Миколаївської міської ради на території міста Миколаєва розташовано 79 сховищ цивільного захисту за наступними адресами:

Де у Миколаєві розташованні укриттяФото: Миколаївської міської ради

Перелік захисних споруд цивільного захисту у Миколаєві, аркуш 1

Де у Миколаєві розташованні укриттяФото: Миколаївської міської ради

Перелік захисних споруд цивільного захисту у Миколаєві, аркуш 2

Де у Миколаєві розташованні укриттяФото: Миколаївської міської ради

Перелік захисних споруд цивільного захисту у Миколаєві, аркуш 3

На сайті Миколаївської міської ради можна знайти пам'ятку населенню, де вказано, як діяти під час надзвичайних ситуацій або війни.

Що відомо

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