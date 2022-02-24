Де у Миколаєві розташованні укриття

Захисні споруди — це укриття, котрі розташовані на підприємствах, у житлових будинках, організаціях та установах.

За даними наведеними на сайті Миколаївської міської ради на території міста Миколаєва розташовано 79 сховищ цивільного захисту за наступними адресами:

Фото: Миколаївської міської ради Перелік захисних споруд цивільного захисту у Миколаєві, аркуш 1

Фото: Миколаївської міської ради Перелік захисних споруд цивільного захисту у Миколаєві, аркуш 2

Фото: Миколаївської міської ради Перелік захисних споруд цивільного захисту у Миколаєві, аркуш 3

На сайті Миколаївської міської ради можна знайти пам'ятку населенню, де вказано, як діяти під час надзвичайних ситуацій або війни.

Що відомо

Зранку 24 лютого військова авіація РФ завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Перший вибух стався о 4:58.

За інформацією речника 299-ї бригади тактичної авіації Олексія Гаркуші, постраждалих військових внаслідок авіаударів немає.

Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані.

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