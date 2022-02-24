Як працюють медзаклади в умовах воєнного стану. Пояснення МОЗ

Під час воєнного стану медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Як пояснили у МОЗ:

Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.

У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.

Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

У міністерстві закликали людей зберігати спокій, керуватися лише офіційними каналами комунікації, стежити за інформацією державних органів та органів влади на місцях.

Що відомо

Читайте також

"Укрзалізниця" організовує евакуаційні рейси зі Східної України

Військове вторгнення Росії. Останні новини

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу