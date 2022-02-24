Як працюють медзаклади в умовах воєнного стану. Пояснення МОЗ

Під час воєнного стану медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Як пояснили у МОЗ:
- Наразі припиняються планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження.
- У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення.
- Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.
- Залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.
У міністерстві закликали людей зберігати спокій, керуватися лише офіційними каналами комунікації, стежити за інформацією державних органів та органів влади на місцях.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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