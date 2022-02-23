Як на Черкащині діятиме надзвичайний стан, пояснив Скічко

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко під час пресбрифінгу 23 лютого пояснив, що відбуватиметься на Черкащині під час введення надзвичайного стану.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Катерина Криниця.

За словами голови ЧОДА, з 23 лютого розпочався призов резервістів, який не варто плутати з мобілізацією:

"Цей призов стосується тих, хто має контракти, досвід, та уже служив. Це не мобілізація", – повідомив Скічко.

Також голова ЧОДА розповів, що у разі введення надзвичайного стану в усіх областях діятимуть штаби, під керуванням голів ОДА.

"До штабу увійдуть фахівці ДСНС, Нацполіції, СБУ, міські голови та голови райдержадміністрацій", — пояснив Скічко.

Також, за його словами, під час надзвичайного стану встановлюється заборона на проведення масових заходів для посилення заходів безпеки.

Під час брифінгу керівник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко розповів, що у разі впровадження надзвичайного стану збільшать кількість поліцейських патрулів на вулицях.

За його словами, під час надзвичайного стану потрібно буде носити з собою документи, які посвідчують особу.

"Заборон щодо в’їзду та виїзду на території області – не буде. Також не буде обмежень щодо продажу зброї та набоїв. Поліцейські патрулюватимуть вулиці міста для забезпечення порядку та об’єктів критичної інфраструктури", — пояснив Куратченко.

За словами голови управління СБУ у Черкаській області Юрія Погасія, введення надзвичайного стану надає можливість СБУ долучати додаткові інструменти для безпеки громадян.

"Нині ми відпрацьовуємо об’єкти критичної інфраструктури, щоб убезпечити громадян", — розповів Юрій Погасій.

За його словами, наразі СБУ фіксує фейки, які розповсюджують тисячі ботів, щоб посіяти паніку серед населення.

"Зараз важливо – не панікувати", – сказав він.

Що відомо

Рада національної безпеки та оборони просить своїм рішенням Верховну раду оголосити надзвичайний стан у більшості областей країни. Однак політики вагаються, який варіант сьогодні вибрати – з одного боку ніби більші ознаки для воєнного стану, а з іншого боку – не хочеться і немає ніби необхідності на тотальний перехід воєнного управління.

В Україні у середу, 23 лютого, відповідно до підписаного 22 лютого президентом Володимиром Зеленським наказу про призов резервістів на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, розпочинається призов резервістів. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Максимальний термін служби — один рік, пояснили у Сухопутних військах ЗСУ.

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