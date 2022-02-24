У Харкові та Дніпрі тимчасово не приймають авіарейсів

Система інформування льотних екіпажів повідомляє про тимчасове закриття аеродрому у Дніпрі та злітної смуги аеропорту "Харків".
Відповідні дані розповсюджені через автоматизовану систему NOTAM.
Так, злітну смугу у Харківському аеропорті закрили 23 лютого о 20:35 до 8:35 24 лютого. Аеродром Дніпра — з 00:00 до 7:00 24 лютого.
За інформацією онлайн-табло Харківського аеропорту станом на 00:30, скасовано ранковий рейс до Києва (6:50), затримані рейси — до Шарм-ель-Шейха до 12:00 та до Стамбула до 11:30. З якої причини змінено графік, у Харківського аеропорті поки не повідомили.
На табло аеропорту Дніпра усі рейси помічені як такі, що очікуються.
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