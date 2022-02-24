У Харкові та Дніпрі тимчасово не приймають авіарейсів

Система інформування льотних екіпажів повідомляє про тимчасове закриття аеродрому у Дніпрі та злітної смуги аеропорту "Харків".

Відповідні дані розповсюджені через автоматизовану систему NOTAM.

Так, злітну смугу у Харківському аеропорті закрили 23 лютого о 20:35 до 8:35 24 лютого. Аеродром Дніпра — з 00:00 до 7:00 24 лютого.

notams.faa.gov Інформація NOTAM. Вказаний час за стандартом UTC (Всесвітній координований час)

За інформацією онлайн-табло Харківського аеропорту станом на 00:30, скасовано ранковий рейс до Києва (6:50), затримані рейси — до Шарм-ель-Шейха до 12:00 та до Стамбула до 11:30. З якої причини змінено графік, у Харківського аеропорті поки не повідомили.

На табло аеропорту Дніпра усі рейси помічені як такі, що очікуються.

Читайте також

РФ нарощує військову присутність на кордоні з Харківщиною — СБУ

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн