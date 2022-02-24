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Атакували військову частину: жителів Дубіївки на Черкащині евакуюють
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Атакували військову частину: жителів Дубіївки на Черкащині евакуюють

Анна Іщенко
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Атакували військову частину: жителів Дубіївки на Черкащині евакуюють

На Черкащині, військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

Що відомо

  • У Києві та області вранці 24 лютого пролунали вибухи, а з міжнародного аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей. Київська державна міська адміністрація зібрала штаб надзвичайних ситуацій.
  • Жителів різних районів Харкова в ніч на 24 лютого чують вибухи у різних районах — Олексіївка, Салтівка, Нові Будинки, П'ятихатки.

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