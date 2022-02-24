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У Харкові снаряд поцілив у житловий будинок — поранений 26-річний чоловік
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У Харкові снаряд поцілив у житловий будинок — поранений 26-річний чоловік

Ярослав Лепеха
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У Харкові снаряд поцілив у житловий будинок — поранений 26-річний чоловік Фото: Суспільне

У Харкові снаряд влучив у житловий будинок у спальному районі. Щонайменше одного чоловіка поранено, у всьому будинку вибиті вікна та ушкоджений фасад.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

За попередніми даними у будинку пробило кілька поверхів, серед жителів будинку є поранений у ногу.

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Снаряд влучив у квартиру на 8 поверсі, сам будинок розташований неподалік в'їзд у місто з боку пункту-пропуску "Гоптівка".

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