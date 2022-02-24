У Харкові снаряд поцілив у житловий будинок — поранений 26-річний чоловік

У Харкові снаряд влучив у житловий будинок у спальному районі. Щонайменше одного чоловіка поранено, у всьому будинку вибиті вікна та ушкоджений фасад.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
За попередніми даними у будинку пробило кілька поверхів, серед жителів будинку є поранений у ногу.
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Снаряд влучив у квартиру на 8 поверсі, сам будинок розташований неподалік в'їзд у місто з боку пункту-пропуску "Гоптівка".
Що відомо
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.
- Уранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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