У Харкові снаряд поцілив у житловий будинок — поранений 26-річний чоловік

У Харкові снаряд влучив у житловий будинок у спальному районі. Щонайменше одного чоловіка поранено, у всьому будинку вибиті вікна та ушкоджений фасад.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

За попередніми даними у будинку пробило кілька поверхів, серед жителів будинку є поранений у ногу.

Снаряд влучив у квартиру на 8 поверсі, сам будинок розташований неподалік в'їзд у місто з боку пункту-пропуску "Гоптівка".

Що відомо

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