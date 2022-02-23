Ремонтні роботи на Луганській ТЕС зможуть розпочати лише після припинення обстрілів. Наразі там працює комісія, яка встановлює розміри завданих обстрілами російських окупантів збитки.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "ДТЕК".

"Після стабілізації ситуації в регіоні енергетики Луганської ТЕС готові провести ремонтні роботи, щоб повернути тепло і воду мешканцям Щастя та видавати електроенергію до енергосистеми України. У разі продовження обстрілів станція може зупинитися без можливості відновлення роботи", — йдеться у повідомленні.

Станом на 23 лютого загоряння у трансформаторах локалізували. Травмованих та загиблих серед працівників ТЕС немає. На станції знаходяться близько 20 працівників, які виконують критично необхідні роботи.

Після обстрілу на території ТЕС виявили нерозірвані снаряди, разом з правоохоронцями та ДСНС вирішують питання їх знешкодження.

Що відомо

Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя

21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу, а о 12:30 стався обстріл в результаті, якого снаряд потрапив в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. Станом на 16 годину пожежу не могли потушити через постійні обстріли.

22 лютого на Луганській ТЕС локалізували пожежу. Був ризик поширення пожежі, її локалізували працівники ТЕС і ДСНС.

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22 лютого На Луганській ТЕС локалізували пожежу. Був ризик поширення пожежі, її локалізували працівники ТЕС і ДСНС.