Пожежу на Луганській ТЕС неможуть локалізувати через обстріли

Внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. Про це повідомив речник ДСНС у Луганській області Андрій Кравченко.

За його словами, на гасіння пожежі трансформаторів направлено 12 од. техніки, яка в даний час зосереджена на під’їзді до м. Щастя та буде направлена після припинення обстрілів.

За даними Луганської ТЕС, пожежу неможливо локалізувати через обстріли. Також пошкоджено будівлі учбового корпусу, кисневої станції і блоків №10 і №15.

"Сьогодні вранці були подані заявки на встановлення режиму тиші, щоб відновити лінії електропередач й енергопостачання для мешканців Щастя та прилеглих населених пунктів Луганської області. Але, на жаль, ситуація залишається критичною", — йдеться у повідомленні.

Додають, що сьогодні вранці були подані заявки на встановлення режиму тиші, щоб відновити лінії електропередач й енергопостачання для жителів Щастя та прилеглих населених пунктів Луганської області. Але, на жаль, ситуація залишається критичною.

На ТЕС розповіли, що станом на зараз існує серйозна небезпека життю та здоров’ю співробітників. Станція може зупинитися без можливості відновлення роботи.

Що відомо

Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя

21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу

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