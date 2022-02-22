Частина ОРЛО залишилась без водопостачання через пошкодження водозабору

Частина окупованих територій Луганщини залишилась без водопостачання через пошкодження водозабору Попаснянського водоканалу у результаті обстрілів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

"Водогін ДУ 1200 мм на ділянці "Карбонітський майданчик" КПВВ Золоте КП "Попаснянський районний водоканал" пошкоджено внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань", - повідомили у пресслужбі.

Ремонтні бригади та піротехніки ДСНС наразі не можуть розпочати ремонтні роботи, бо не мають підтвердження режиму "тиші".

Що відомо

21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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