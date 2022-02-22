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Бойовики знову обстріляли Луганську ТЕС
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Бойовики знову обстріляли Луганську ТЕС

Ганна Железняк
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Бойовики знову обстріляли Луганську ТЕС Луганська ТЕС, фото: Суспільне Донбас

22 лютого о 12.30 через обстріли пошкоджено трансформатор зв'язку Луганської ТЕС. В результаті виникло загоряння. Про це йдеться у фейсбук Луганської ТЕС.

"Серед працівників станції травмованих та загиблих немає. Проте це пошкодження не дозволяє забезпечувати мінімальне навантаження теплової електростанції. Тому Луганська ТЕС тимчасово припинила генерацію електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Додають, що на станції наразі знаходяться тільки ті співробітники, присутність яких критично необхідна для роботи станції. Всі інші працюють у віддаленому режимі. Відновлення роботи можливе за умов припинення вогню.

Прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що внаслідок обстрілів знеструмлена Станиця Луганьска.

Що відомо

  • 21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя
  • 21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.
  • 22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу

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