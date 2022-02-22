Бойовики знову обстріляли Луганську ТЕС

22 лютого о 12.30 через обстріли пошкоджено трансформатор зв'язку Луганської ТЕС. В результаті виникло загоряння. Про це йдеться у фейсбук Луганської ТЕС.
"Серед працівників станції травмованих та загиблих немає. Проте це пошкодження не дозволяє забезпечувати мінімальне навантаження теплової електростанції. Тому Луганська ТЕС тимчасово припинила генерацію електроенергії", — йдеться у повідомленні.
Додають, що на станції наразі знаходяться тільки ті співробітники, присутність яких критично необхідна для роботи станції. Всі інші працюють у віддаленому режимі. Відновлення роботи можливе за умов припинення вогню.
Прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що внаслідок обстрілів знеструмлена Станиця Луганьска.
Що відомо
- 21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя
- 21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.
- 22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу
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