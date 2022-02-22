Бойовики знову обстріляли Луганську ТЕС

22 лютого о 12.30 через обстріли пошкоджено трансформатор зв'язку Луганської ТЕС. В результаті виникло загоряння. Про це йдеться у фейсбук Луганської ТЕС.

"Серед працівників станції травмованих та загиблих немає. Проте це пошкодження не дозволяє забезпечувати мінімальне навантаження теплової електростанції. Тому Луганська ТЕС тимчасово припинила генерацію електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Додають, що на станції наразі знаходяться тільки ті співробітники, присутність яких критично необхідна для роботи станції. Всі інші працюють у віддаленому режимі. Відновлення роботи можливе за умов припинення вогню.

Прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що внаслідок обстрілів знеструмлена Станиця Луганьска.

Що відомо

21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя

21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу

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