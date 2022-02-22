На Луганській ТЕС локалізували пожежу — керівник ВЦА

На Луганській ТЕС локалізували пожежу. Був ризик поширення пожежі, її локалізували працівники ТЕС і ДСНС. Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник Щастинської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.

За його словами, трансформаторна група на Луганській ТЕС відсутня, вона розбита повністю.

"Наскільки я знаю, травмованих та загиблих немає. Пожежу локалізували. Зараз проводяться заходи з ліквідації", — повідомив Дунець.

Він додав, що в Щасті попередньо пошкоджено, в самому місті, два будинки. Бачили, але не можемо туди пройти, пошкодження в районі дачних кооперативів у напрямку Луганська.

Що відомо

Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя

21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу, а о 12:30 стався обстріл в результаті, якого снаряд потрапив в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. Станом на 16 годину пожежу не могли потушити через постійні обстріли.

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