Десятирічна донька загиблого бійця з Кропивницького Андрія Матвієнка Олександра написала листа королеві Великобританії Єлизаветі II з проханням зупинити війну на Донбасі. Про це Суспільному розповіла її мама Ірина Матвієнко. Сказала, що хочуть, аби смерті на Сході країни припинилися, а військові, які нині там, повернулись додому.

Ірина Матвієнко розповіла, що ідея щодо листа у доньки виникла місяць тому, коли побачила фотографію королеви Єлизавети ІІ з онуками.

У листі, зокрема, написано: "Я – Олександра Матвієнко з українського міста Кропивницький. Мій тато загинув на війні. Уже сім років ми з мамою живемо без тата, але війна триває. Можливо, Ваша Величність зможе вплинути на Путіна, щоб він забрав свої танки з нашої землі".

Суспільне Кропивницький Зразок тексту листа

Ірина Матвієнко сказала, що допомагала доньці писати листа. Його вирішили написати на папері, а не відправляти електронною поштою: "Те, що дитина пише своєю рукою, мені здається, має розчулити королеву, якщо нам вдасться”.

Перекласти лист королеві Великобританії англійською мовою допомогла репетиторка.

Дівчина не знає, чи відповість їй королева, однак разом з мамою сподіваються, що її лист допоможе зупинити війну на Сході України.

Що відомо

Андрій Матвієнко загинув 2014 року поблизу селища Лисиче на кордоні Донецької області. Автомобіль УАЗ, в якому був чоловік, підірвався на радіокерованому пристрої типу "фугас".

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!