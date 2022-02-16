У Кропивницькому 22 дитячих садка та 16 шкіл мають укриття, куди можуть евакуювати дітей у разі небезпеки. У п’ятьох дитсадках та шістьох школах сховища дооблаштовують. Інші 13 дитсадків та 18 шкіл, за потреби, евакуюватимуть дітей у підвали сусідніх закладів – сказав працівник міського управління освіти Андрій Ткаченко. Суспільне дізнавалось, як дітей готують до надзвичайних ситуацій на прикладі двох дитсадків та двох шкіл.

Скількох дітей можуть евакуювати в укриття, начальниця місього управління освіти Лариса Костенко не озвучила. Пояснила, що не хоче розголошувати цю інформацію заради безпеки дітей: "Кожен заклад освіти має план заходів. Головне, щоб діти психологічно були готові діяти правильно і не було паніки".

За словами Лариси Костенко, у Кропивницькому більше 6000 педагогічних працівників, 26 тисяч учнів шкіл та майже 8300 вихованців дитячих садків. Відпрацьовують дії, на випадок надзвичайної ситуації, в усіх школах та дитсадках двічі на рік.

Дитячий садок №46

Дитсадок відвідують 135 дітей. За словами директорки Лілії Сороки, власного сховища для вихованців та працівників немає: "У нас підписаний договір із бібліотекою імені Шевченка, де є можливість укрити більше 100 дітей".

Суспільне Кропивницький

Як залишати будівлю у разі надзвичайної ситуації, дітей навчають в ігровій формі, пояснила вихователька Ольга Катана. Дітей мають відвести у безпечне місце, потім повідомити батькам, де їх забрати: "Маємо журнал зі списком дітей та контактними даними батьків. Прибувши на місце, я повідомляю батьків, де ми перебуваємо і звідки вони можуть забрати дітей".

Дитячий садок №14

Дитсадок відвідують три сотні дітей, працівників – понад пів сотні, розповіла директорка Інна Богданова. Для евакуації мають п’ять виходів. Тимчасове укриття облаштували у підвалі, де розташований теплопункт. Одночасно тут можуть перебувати до 200 дітей: "Є дерев’яні лавки, на яких ми можемо розмістити дітей. Вони можуть перебувати там, поки не прийдуть батьки".

Суспільне Кропивницький

У старшій групі дитсадка для кожної дитини мають візитівки з контактною інформацією, показала вихователька Тетяна Петросян. Їх кладуть дітям у кишені: "Написані прізвище, ім’я, дата народження, номер телефону батьків. Це маленький паспорт дитини. Навчання проводимо в ігровій формі, щоб діти не лякалися. Наприклад, кажемо, що ми збираємося в подорож".

Школа №25

У школі – 1245 учнів та 135 працівників. Укриття облаштували у напівпідвальному приміщенні колишнього тиру. Тут можуть перебувати 300 людей, сказала директорка Лілія Матяшова: "Можна на стільці присісти, перечекати. Але треба багато сил прикласти, щоб його (укриття – ред.) зробити більш дієвим".

Суспільне Кропивницький

Великобалківська гімназія

У гімназії в якості укриття для трьох сотень дітей та сорока працівників використовують коридор та частину їдальні, розповіла директорка Інна Базеко: "Це напівпідвальне приміщення, яке слугує переходом до їдальні. У цьому приміщенні є дві комбіновані майстерні, це приміщення ми можемо використовувати як первинне укриття під час загрози".

Суспільне Кропивницький

Зі слів директорки, на території їдальні у разі потреби розмістять учнів перших-четвертих класів, у переході – сьомих-дев'ятих.

Психологічний аспект

Психологиня Інга Кузнєцова вважає, що говорити про небезпеку з дітьми треба чесно і доступно. З її слів, дитина панікує, якщо отримує інформацію, яку не може пояснити, не розуміє, як у ній орієнтуватися: "Треба пояснити дітям, що у нас, нашої країни своя ситуація – коли на наших кордонах є країна-агресор, коли поруч з нами йде війна. Інформація містить орієнтувальний момент – певний план дій. Дитина має його знати, вміти відтворити, розповісти і діяти за цим планом".

За словами психологині, заняття з дітьми можна проводити щомісяця у маленьких групах, щоб діти самі могли запропонувати вихід з несподіваних ситуацій.

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