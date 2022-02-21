У Кропивницькому на території лікарні імені Святої Анни розмістять керівництво міського батальйону і бригаду територіальної оборони області. Переїжджати у приміщення планують 22 лютого. Про це Суспільному розповів начальник командного пункту Максим Бубліченко.

Рішення про виділення цього приміщення та півтора мільйони гривень на його облаштування ухвалили минулого тижня депутати міськради. Два мільйони гривень виділили з обласного бюджету.

На території лікарні – три корпуси. В одному працює відділення гемодіалізу, в другому – бюро судово-медичної експертизи.

Командування бригади територіальної оборони області буде працювати у будівлі, якій понад сто років.

Суспільне Кропивницький

Це одне з найбільших приміщень комплексу, каже Максим Бубліченко. Встановлені склопакети, є каналізація, водопостачання та опалення. Приміщення не використовувались чотири роки.

"Приміщення в досить непоганому стані, але вони потребують доопрацювання", – сказав Максим Бубліченко.

Суспільне Кропивницький

Розповів, куди використають гроші, які виділили на потреби тероборони: "Найголовніше – це обладнання кімнати для зберігання зброї, обладнання пункту несення чергування, кімнати відпочинку особового складу, приміщення для зберігання таємної секретної інформації". В одному з приміщень планують облаштувати їдальню.

У сусідньому корпусі працює відділення гемодіалізу. Тут лікують 68 людей з нирковою недостатністю, розповів завідувач Сергій Тєльний. Він через сусідство з бригадою тероборони для роботи відділення бачить такі ризики: "Питання під’їзду і від’їзду наших пацієнтів до відділення гемодіалізу. Приміщення на в’їзді ми використовуємо для своїх потреб. Є інформація, що його можуть забрати. І питання електрифікації. Для того, щоб безперебійно працювало наше відділення, треба безперервне забезпечення джерелом електроенергії. Ми не знаємо, які їхні потужності будуть, але обов’язково ці питання треба врахувати".

Ще в одному корпусі лікарні працює бюро судово-медичної експертизи. Керівник Володимир Шелан, говорить. не знає, як вплине сусідство на роботу бюро.

"Якщо це буде режимний об’єкт, то буде обмеження доступу, а в нашому бюро обслуговуються не тільки працівники судово-слідчих органів, до нас приходять потерпілі, до нас приходять багато людей і як воно буде, нам не зрозуміло".

Начальник командного пункту говорить, перед тим, як щось облаштовувати, будуть радитись з сусідами. "Ми налагодимо співпрацю. На сьогодні той в’їзд, який є в наявності, будемо використовувати. Як далі – дивлячись за нашими потребами, можливо, щось будемо переобладнувати".

Суспільне Кропивницький

За словами керівника відділу міської ради Сергія Якуніна, що можна і що не можна робити у приміщеннях лікарні, які виділили для обласної бригади територіальної оборони, враховуючи їхній статус архітектурної пам’ятки, визначать після того, як матимуть перелік необхідних робіт.

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