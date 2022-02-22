Один український військовий загинув, ще шестеро зазнали поранення — штаб ООС

Станом на 19:00 22 лютого російські окупанти 72 разів відкривали вогонь, 53 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, п'ятеро отримали бойове травмування, ще один — поранений.

Про це повідомив речник штабу ООС Павло Ковальчук.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п'ятеро — бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах, стан їхнього здоров'я — задовільний. Ще один український захисник отримав поранення не сумісне з життям", — повідомив Ковальчук.

Загалом окупанти випустили 292 снаряди та 455 мін.

Що відомо

Станом на 17:00 22 лютого російські окупанти 47 разів відкривали вогонь, 30 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один — бойове травмування.

22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор

21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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