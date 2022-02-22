Станом на 17:00 22 лютого російські окупанти 47 разів відкривали вогонь, 30 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", — повідомили у штабі.

Окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, з протитанкових гармат МТ-12, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу 26 населених пунктів.

Що відомо

22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор

21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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